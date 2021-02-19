"Без бунта ничего не добьешься": В Испании продолжаются протесты из-за ареста рэпера

В ряде городов Испании продолжаются массовые беспорядки. Протестующие требуют освободить рэп-исполнителя Пабло Хаселя, арестованного из-за песни, в которой власти разглядели восхваление терроризма и оскорбление монарха. Об этом сообщает Euronews. Митингующие уверены, что подобное поведение властей притесняет свободу слова в стране.

«Без бунта ничего не добьешься. Нам всегда говорят, что городская уличная мебель очень важна, даже гораздо больше, чем наше мнение. Но мы выступаем за наши свободы, и мусорный контейнер не имеет большей ценности, чем жизнь, он не имеет большего смысла», — объясняет журналистам студентка, одна из участниц протестной акции.

Митингующие строят баррикады, закидывают полицию фаерами и петардами, жгут мусор, блокируют улицы и дорожное движение. Ранее Sobesednik.ru писал, что в Каталонии даже было разгромлено одно из отделений банка. Всё это продолжается уже несколько дней.

Хасель был задержан после того как забаррикадировался Университете Льейды вместо того, чтобы добровольно явится в тюрьму 12 февраля. За оскорбление короны ему дали девять месяцев лишения свободы, а за воспрепятствование правосудию и угрозы — ещё 2,5 года.

«Если какое-либо из злодеяний, о которых сейчас говорят, осуществляется, то, конечно, необходимо принимать меры. Но песни, высказывания, письменные работы нельзя осуждать, иначе мы погрузимся в репрессии, а это ни к чему хорошему не приведет», — говорит в свое комментарии изданию юрист Борха Серра.