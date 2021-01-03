В Сербии заявили, что президент Вучича незаконно прослушивали

Глава Министерства иностранных дел Сербии Александр Вулин заявил, что неизвестными велась прослушка президента страны Александра Вучича. Причем о прослушке ему сообщил сам Вучич. Глава МВД связал это с борьбой президента с мафией, а потом заявил, что это заявление делается не ради политической выгоды. Выборы президента в стране пройдут в мае 2022 года.

«Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это — правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания», — приводит слова Вулина TV Prva (цитата по РИА Новости).

Он не назвал целей прослушки, отметив только, что они в них нет ничего хорошего. Каким конкретно образом его прослушивали, также неястно.

Как пишет издание Danas, со ссылкой на Вулина, в этом контексте министр внутренних дел также заявил, что «президент Вучич объявил о борьбе с мафией, и она ведется».

Расследованием дела о прослушки займутся спецслужбы Сербии и спецаильная группа в составе МВД. Одной из целей ставится недопущение повторения подобного инцидента.