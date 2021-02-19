Лишь 13% россиян заметили эффект от регулирования Путиным цен на еду

Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на продукты питания, которых активно добивался президент РФ Владимир Путин, на деле заметили только 13% россиян, следует из результатов опроса исследовательского центра SuperJob.

Большинство граждан — 70% опрошенных — уверены, что все эти механизмы не работают и рост цен в январе-феврале ничем не отличался от обычных показателей. При этом немного больше среди скептиков мужчин: среди них о бесполезности сдерживания цен говорят 72%, а среди женщин чуть меньше — 65%, передает «Интерфакс».

Напомним, что в последние дни стало известно о просьбах производителей на 10-15% увеличить закупочную стоимость яиц, мяса птицы и готовых продуктов из курицы и свинины (сосиски, колбаса). Кроме того, за год картофель подорожал на 40%, а морковь — на 34%. В среднем овощи выросли в цене на 16%.

В ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Путин счел возможным возвращение к практике выдачи бедным талонов на еду.