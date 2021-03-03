"Это преступление!": Рашкин отругал Мишустина за отказ снизить пенсионный возраст

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко прошелся по правительству в связи с его отказом от поддержки снижения пенсионного возраста и предложил путь, который позволит проводить такие законы.

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект сенатора Василия Иконникова, который предлагал снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости – для мужчин с 65 лет до 61 года, и для женщин – c 60 до 56 лет. Также автор инициативы предложил снизить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет, соответственно.

– Я совершенно не удивлен решением кабмина, – сказал Валерий Рашкин в интервью Sobesednik.ru. – Это же преступление! Они никогда не пойдут на то, чтобы народу жилось лучше.

Чтобы люди могли больше зарабатывать, пораньше выходить на пенсию, жить для детей и внуков. Кабмин, похоже, принимает решения в пользу олигархата и себя любимых. Эта власть никогда не повернется лицом к народу!

Отметим, что в заключении кабмина указывается: законом предусмотрено «поэтапное расширение границ пенсионного возраста, и это в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям».

Как отмечается в отзыве кабмина, необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых данным проектом изменений «не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, а также анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность».

Также там прописано, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, на реализацию закона понадобятся дополнительные расходы из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.

Но неужели в КПРФ питали иллюзии о том, что этот законопроект может пройти?

– Я глубоко убежден, никаких иллюзий не должно быть, – считает Рашкин. – Но есть четкая и однозначная убежденность, что если те законопроекты, которые мы вносим, в том числе и о снижении пенсионного возраста, поддержит митингами, шествиями и требованиями народ, то эти законы могут пройти. Если эта связка будет, то любой закон можно провести. Любой!

И не вижу никаких проблем с этим, так как Конституция нам позволяет это делать, а это главный закон, – подчеркивает Рашкин.

Сергей Бегишев.