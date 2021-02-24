Зачем россиянам хотят снизить пенсионный возраст: политолог о новой инициативе властей

В преддверии большой предвыборной парламентской гонки, старт которой фактически был дан еще в середине февраля 2021 года по итогам встречи российского президента Владимира Путина с лидерами думских фракций, многие эксперты отмечали, что властям придется идти на уступки перед населением. Властям придется фактически задабривать избирателя едва ли не «вертолетными раздачами» денег или отменой недавних решений, спровоцировавших резко негативное отношение граждан к властям и обрушение рейтингов всех, кто к этим решениям имел хотя бы опосредованное отношение, считают политологи.

Да и беспрецедентно ранняя дата неофициального начала предвыборной кампании может свидетельствовать о том, что в Кремле хорошо осознают, в каком положении оказалась партия власти, поэтому выравнивать и стабилизировать ситуацию планируют заблаговременно, в противном случае протестное голосование может потопить «Единую Россию», как в списочном, так и в одномандатном форматах. Можно даже сказать, что в массированной, тщательной подготовке властей к предстоящим парламентским выборам сегодня не сомневается никто. Мнения экспертов разделились лишь по поводу того, каким образом федеральный центр рассчитывает снизить градус накала в обществе и сократить численность недовольных действиями властей.

Впрочем, власти, похоже, не против дать часть ответов на эти вопросы самостоятельно. К примеру, не так давно была обозначена готовность правительства пойти на частичное снижение пенсионного возраста, которое неоднократно прогнозировали в своих оценках предвыборной активности Кремля политологи. «Частичное» – потому что предусматривает снижение пенсионного возраста лишь для отдельных категорий граждан. Причем разыгрывать пенсионную карту, судя по всему, планируется в более широком смысле. Ведь звучат даже заявления о возвращении индексации для работающих пенсионеров страны, добиться которого представители системной оппозиции безуспешно пытались в течение нескольких последних лет, раз за разом внося соответствующие законопроекты на рассмотрение коллег по Госдуме и раз за разом сталкиваясь с игнорированием этих инициатив представителями провластного большинства.

О том, каковы причины столь резкой смены социальной стратегии, многие догадываются и без экспертов. Последние призваны лишь внести некоторую ясность и раскрыть детали, отметив, как именно власти готовятся провести 2021 год, хотя бы до сентября, когда и состоится голосование на выборах в нижнюю палату. К примеру, российский политолог и глава Политической экспертной группы Константин Калачев в беседе с журналистами «СП» рассказал о том, какие цели преследует федеральный центр, заигрывая с избирателем на тему пенсионных послаблений.

«Для единороссов важно не столько заработать новые голоса, сколько добиться сокращения количества людей, голосующих против. Ведь голоса "против" – это основа опрокидывающего голосования. Поэтому нужно добиваться снижения социальной напряженности, не допускать снижения социального самочувствия в преддверии выборов. И пенсионная тема, особенно это касается вопроса индексации пенсий для трудоустроенных граждан пенсионного возраста, является одной из наболевших. Тем более, что именно пожилые люди составляют основную электоральную опору власти. Этим людям нужно что-то предложить, пусть и выборочно. Поэтому пенсионная карта будет разыграна.

Что же касается недовольных, то им будут предложены Партия пенсионеров или партия "Справедливая Россия – За правду!" в качестве альтернативы голосования за коммунистов. Хотя, подобная половинчатость решений для многих пенсионеров и даже для людей предпенсионного возраста может стать серьезным раздражителем. Впрочем, массового голосования старшего поколения против партии власти и выдвигаемых ею кандидатов я бы не ожидал», – подчеркнул политолог.