Надо повысить пенсии и снизить пенсионный возраст: чего ждать от нового главы ПФР

Эксперты оценили отставку Максима Топилина и назначение Андрея Кигима. Как эти изменения скажутся на жизни миллионов россиян?

Олег ШЕИН, депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России

– Решение неожиданное – казалось бы, ничто его не предвещало при всей критике ПФР и очень сдержанной оценке работы его руководства.

Но назначение очень правильное. Потому что Андрей Кигим, который до этого работал в Фонде социального страхования (ФСС), – это хороший специалист. Он очень компетентен, мы это много раз видели и по его работе, и когда, скажем, он выступал в Госдуме.

Мне кажется, это решение – на усиление Пенсионного фонда. Максим Топилин был слабым министром труда, я его не раз критиковал публично, и очевидно, что в делах ПФР он разбирался не больше, чем в делах предыдущего своего ведомства.

Но не стоит думать, что назначение нового главы ПФР означает, что мы получим другое пенсионное законодательство – нет, конечно. Это означает, что мы получим руководство, которое, как минимум, будет понимать системные проблемы российской пенсионной модели и так или иначе будет стараться улучшить ее работу.

– А какие родимые пятна нашей пенсионной системы вы имеете сейчас в виду? Полномочий-то у главы ПФР не так много.

– Там есть много проблем, которые предполагают очень серьезный профессиональный разговор. Например, неофициальная занятость населения: ведь ежегодно работодатели не перечисляют как минимум 2 трлн рублей в ПФР. Второе – искусственная модель накопительных пенсий, которая обогащает только фонды. Третье – очень запутанное законодательство пенсионное, в котором невозможно разобраться обычным людям... Перечислять можно долго.

– Разве глава ПФР может инициировать принятие законов, изменяющих имеющуюся систему?

– По крайней мере, он может инициировать профессиональное обсуждение. Я уверен, что Кигим будет двигаться в этом направлении: невозможно управлять этой структурой, не обсуждая системные вещи.

Игорь ЮРГЕНС, президент Всероссийского союза страховщиков

– Андрей Кигим прошел большой путь, он работал как в социальном, так и в коммерческом страховании, так что понимает обе стороны. Поэтому есть надежда, что он предпримет шаги по модернизации ПФР, столь необходимые сегодня.

ПФР – довольно сложный и большой механизм. Он, безусловно, дотационен со стороны государства. Но если с помощью информационных технологий наладить определенные программы – в чем Кигим весьма продвинулся в ФСС, – то потери государства можно минимизировать. Кроме того, можно более активно подключать к этому процессу негосударственные пенсионные фонды, страховые компании... В общем, мы рассчитываем на творческую работу с человеком, который себя зарекомендовал с одной стороны как опытный управленец и с другой – как человек, знающий все тонкости страхования.

– У правительства есть идея объединить три фонда: ПФР, ФСС и ФМС. Думаете, что Кигим назначен с этим прицелом или он временная фигура перед глобальным объединением?

– Кто может уверенно ответить на такой вопрос? Но то, что Андрей Кигим, безусловно, интеллектуально и профессионально готов возглавить новообразование, точно.

Если фонды соединятся, это будет огромный финансовый механизм. В этом случае втрое (если не вчетверо) увеличится необходимость солидных айти-платформ, цифровизации всего процесса... На базе такого соединения можно будет решать целый ряд задач модернизации здравоохранения, пенсионного обеспечения, занятости. В принципе, это очень амбициозная и интересная задача.

Но если премьер Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова (как куратор направления) нацелены на такой сценарий, это будет означать, что в каких-то отраслях мы готовы на модернизацию.

– Отставки сначала Антона Дроздова, который при Топилине возглавлял ПФР, а с весны работал в Минфине, потом Максима Топилина, поддерживавшего непопулярную меру по повышению пенсионного возраста, были для вас неожиданностью? Вы видите в этом некую линию на изменение социальной политики?

– Если будет сделана ставка на комбинацию социальности и рынка, мне кажется, это было бы неплохо. Эта комбинация в разных странах разная. Скажем, во Франции это намного больше государственная история, в США – больше рыночная, с негосударственными пенсионными фондами, со страховщиками...

Что получится в России? Было бы замечательно найти правильную комбинацию. Если это произойдет, то и с государства уйдет часть нагрузки, и гибкость рыночная появится (операторы, длинные деньги в экономике и т. д.) И если назначение Андрея Кигима сделано с таким прицелом, это неплохо: он правильный человек именно для такой модернизации.