Главой Пенсионного фонда стал экс-руководитель фонда социального страхования

Глава правительства Михаил Мишустин назначил новым руководитель Пенсионного фонда России Андрея Кигима. Ранее тот занимал должность главы Фонда социального страхования. Об этом пишет «Интерфакс».

На предыдущей должности Кигим проработал чуть меньше восьми лет.

Предыдущего руководителя ПФР, Максима Топилина, лишили должности 11 февраля. Он был назначен главой фонда после того, как с отставкой правительства лишился должности министра труда.

Напомним, что Топилин пожертвовал своей репутацией ради непопулярной реформы пенсионной системы.

Кто займет место Кигима в ФСС, пока не сообщается.