"Бедных в стране – 70%": депутат потребовал раздать россиянам по 15 тысяч рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил о необходимости ежемесячных выплат от государства.

На днях Коломейцев назвал официальные данные об уровне бедности в стране заниженными как минимум в два раза. Он заявил, что бедность достигла уже крайних размеров и что более верно оценивать ситуацию по так называемой методике лишений.

– Есть так называемая методика лишений, которая идет от возможности купить продукты питания, одеться, обуться, заплатить ЖКХ, сходить в театр. Вот по этой методике получается, что у нас 35-37 миллионов человек живет за чертой бедности, – поразил цифрой Николай Коломейцев в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru.

По нашим аналитическим подсчетам, прожиточный минимум в стране на данный момент должен составлять порядка 32 тысяч рублей, а никак не 12 тысяч.

При этом скажу, что пару-тройку лет назад фракция КПРФ вносила в Госдуму законопроект о том, что прожиточный минимум должен составлять 25 тысяч рублей. И ведь мы рассчитывали потребительскую корзину из 20 наименований, хотя в Европе она включает 505 наименований и услуг, а в Америке – 700.

Могу вас заверить, что почти 35% семей в России сейчас могут позволить себе только продукты питания, но не одежду. А еще 35% живут от зарплаты до зарплаты. Итого получается огромная цифра – 70%, – продолжает Николай Васильевич.

Депутат Николай Коломейцев//фото: сайт Госдумы

И, естественно, огромное влияние на это оказало то, что во время пандемии, только за прошлый год, было закрыто 1,5 миллиона малых и средних предприятий. У этого бизнеса в большинстве своем нет «жировой прослойки», он не может повысить зарплату по чьему-то желанию и тем более платить деньги, когда работа остановлена и не выполняется. Отсюда и огромная смертность за прошлый год. А высокая смертность – это первый признак неправильности социально-экономической политики государства.

На взгляд депутата, хоть как-то улучшить ситуацию могла финансовая помощь от государства гражданам страны во время пандемии и тем более локдауна. Да и сейчас выплаты россиянам были бы не лишними.

– Помогать нужно было обязательно! – говорит Коломейцев.

Даже если бы платили на человека тысяч по 15 в месяц, многие гораздо легче пережили бы пандемию.

Но, к большому сожалению, большая часть нашей экономически управляющей элиты никак не хочет понять, что и Запад, и Восток живут от отложенного спроса, то есть, они работают на то, чтобы у людей были средства для покупки товаров и услуг. Поэтому у них монетизация экономики (отношение денежной массы к ВВП) – 280%. А у нас с вами за время так называемых реформ больше 46% никогда не было. А адепт либерализма Милтон Фридман, который получил Нобелевскую премию, говорил, что если страна имеет монетизацию экономики менее 50%, она самоубийца.