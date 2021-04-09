В Кремле отреагировали на расследование об имуществе "второй жены" Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уже не в первый раз становится фигурантом громких расследований журналистов, которые периодически позволяют себе публиковать материалы о заметном несоответствии официальных доходов политика с его расходами и той роскошью, которой он себя окружает.

Не так давно журналисты издании «Проект» опубликовали новое расследование, которое затрагивает не только финансовую или материальную стороны работы Рамзана Ахматовича.

В публикации издания рассказывается о «неофициальной» жене главы Чеченской республики, который, напомним, официально женат лишь на Медни Кадыровой. По словам журналистов, речь идет о девушке по имени Фатима Хазуева, которую они и называют второй супругой Кадырова, приписывая ей имущество в Грозном и Москве, общая стоимость которого оценивается в сотни миллионов рублей.

Разумеется, эта публикация проекта вызвала бурную реакцию в российских СМИ, а у журналистов изданий из других стран возник ряд вопросов непосредственно к Кремлю о том, интересуются ли в Администрации российского президента новым расследованием, посвященным главе Чечни, и не планируют ли власти провести проверку обнародованной его авторами информации.

Изначально были даже подозрения о том, что в Кремле материал «Проекта» и все связанные с ним вопросы оставят «незамеченными». Однако глава пресс-службы президента Дмитрий Песков все же взялся дать короткие комментарии по этой ситуации. Впрочем, ничего нового представителям СМИ он не сказал.

– Расследование – это одно, а декларирование – другие. Главы всех регионов заполняют и сдают соответствующие декларации, которые впоследствии проходят проверку в официальных органах. При необходимости организуется и более тщательная проверка. Поэтому ориентируемся на официальные данные. Непосредственные официальные данные являются более достоверными.

Нет поводов для дополнительных проверок, поскольку вся информация и без того проверяется самым тщательным образом, и это делается каждый год на регулярной основе», – приводит слова Пескова телеканал «Дождь».

А от прямого ответа на вопрос, совпадает ли то, что задекларировано с тем, что приводит пресса, представитель Кремля ушел.

– Честно говоря, я сверкой не занимался. Мы привыкли ориентироваться на итоги официальных проверок, которые проводят наши антикоррупционные органы, – отметил он.

Более того, по словам Пескова, упомянутые им антикоррупционные подразделения исходят из информации первоисточников и тщательно все проверяют. Наконец, на вопрос о том, проявляют ли интерес к опубликованным данным в Администрации президента, пресс-секретарь главы государства сухо ответил:

– Антикоррупционные органы свои функции выполняют должным образом.