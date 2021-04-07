Дворец и имущество на сотни миллионов: СМИ показали "вторую жену" Рамзана Кадырова

Тема многоженства в России окончательно не закрыта, как минимум, для целого ряда республик, в том числе для Чечни. К примеру, ранее пресса неоднократно обращала внимание на тот факт, что глава Республики Рамзан Кадыров до сих пор так и не сумел добиться законодательного признания правомерности полигамии в регионе.

Сам глава региона Рамзан Кадыров официально женат только на Медни Кадыровой, других жен у него нет. Между тем ранее в СМИ публиковались материалы, к примеру, о танцовщице и певице Аминат Ахмадовой, которую называли даже не второй, а «третьей женой Кадырова». Теперь же предполагается, что есть у Рамзана Ахматовича и другие супруги, более того, они находятся в настолько высоком статусе, что могут владеть имуществом, оценивающимся в сотни миллионов рублей – как минимум, об этом сообщают СМИ.

Как пишет «Проект», еще одной супругой главы Чечни может оказаться Фатима Хазуева, известная тем, что еще в 2006 году она стала вице-мисс Республики по итогам первого и последнего конкурса красоты в регионе. Кроме того, отмечается, что в самом центре Грозного, неподалеку от официальной резиденции главы Республики, ради которой в свое время было изменено русло реки, на другом берегу якобы расположился дворец Фатимы Хазуевой, который занимает участок площадью свыше 9000 квадратных метров. Этот объект находится в закрытом районе под названием «Кишинев», где также проживает спикер чеченского парламента и ближайший соратник Кадырова Магомед Даудов. Наконец, добавляют журналисты, в минувшем году в этом же районе была открыта новая мечеть, которую было решено назвать в честь отца Фатимы Хазуевой.

Кроме того, журналисты «Проекта» считают, что дорогая недвижимость «тайной жены» Кадырова есть и в Москве. К примеру, еще в 19-летнем возрасте она якобы стала владелицей квартиры в элитном ЖК в районе Шаболовки, площадь которой составляет 130 квадратных метров. Этот объект оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Там же спустя какое-то время Хазуева получила в собственность нежилое помещение, стоимость которого на данный момент может достигать 100 миллионов рублей. Наконец, в 20-летнем возрасте девушка обзавелась еще более внушительной 290-метровой квартирой в одном из столичных комплексов, расположенных напротив здания, в котором есть и квартира официальной супруги политика Медни Кадыровой. Сейчас точно такая же квартира выставлена на продажу по цене в 120 миллионов рублей, приводят в качестве примера авторы материала цену объекта. Но самым дорогим столичным объектом Хазуевой «Проект» называет 200-метровую квартиру в Хамовниках, стоимость которой оценивается почти в 200 миллионов. Это жилье, добавляют они, девушка получила в собственность всего 4 года тому назад.

Официальный же статус Фатимы Хазуевой, подчеркивается в материале, такой же, как и Медни Кадыровой – она числится как сотрудница аппарата чеченского лидера с заработной платой менее 100 000 рублей.