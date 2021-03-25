Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:16

«Устранить неугодного человека»: Следствие просит отправить ректора «Шанинки» в СИЗО

Обвинение считает, что нельзя оставлять профессора и ректора «Шанинки» на свободе на время следствия

Фото: АГН Москва

Столичный главк МВД потребовал заключить под арест ректора и профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, который ранее был задержан, несмотря на проблемы со здоровьем. Он проходит по делу обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство ГУ МВД России по Москве об избрании в отношении подозреваемого Сергея Зуева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», — пояснили ТАСС в пресс-службе суда.

Зуеву также инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупных размерах, связанном с реализацией неких исследований, оплаченных из госбюджета ведомством г-жи Раковой.

Ранее в защиту г-на Зуева выступил член экспертного совета при правительстве Петр Щедровицкий. Он отметил, что ректора «Шанинки» с «давлением за 200» забрали в СИЗО прямо из больницы и допрашивали в таком состоянии 30 часов.

«Для меня очевидно, что перед исполнителями поставлена конкретная задача — любыми способами "устранить" неугодного человека. Является ли таким человеком сам Сергей Эдуардович, или кто-то другой — мы, безусловно, очень скоро узнаем», — заявил он в своем Facebook.

Дочь Зуева, как ранее писал «Собеседник», вышла на улицу с одиночным пикетом в защиту отца, несмотря на то, что находится на девятом месяце беременности.

Поддержку г-ну Зуеву в своих соцсетях выразил и профессор «Шанинки», социолог Григорий Юдин: «Я надеюсь, что Сергей завтра отправится домой, чтобы поправить здоровье и вернуться в строй. Лично я приду к Тверскому суду в 15 или чуть позже, чтобы встретить его, сказать спасибо и пожелать доброго здоровья», — сообщил он.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Общество 1 день назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 47 минут назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Без рубрики 54 минуты назад

В Новосибирске автомобили провалились под землю. Видео

Политика 1 час назад

У силовиков и так есть все данные с «Госуслуг»: Песков о передаче фото из mos.ru в МВД

Общество 2 часа назад

«Это дешевле, чем медицину поднять»: В Сети обсуждают новость об экспресс-тестах на ковид в школах

Политика 2 часа назад

Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде

Общество 3 часа назад

«Это незаконно»: Депутаты и эксперты о распознавании лиц по фотографиям с mos.ru

Общество 4 часа назад

В Москве школьников будут раз в 2 недели тестировать на ковид. Согласие родителей не нужно

Общество 5 часов назад

Собянин даст системе распознавания лиц доступ к фото с портала mos.ru

Общество 5 часов назад

Главное к 13 октября: Спортклубы против QR-кодов, дело на Тихановскую, блокировка «Мужского государства»

Политика 6 часов назад

Цена на газ и Путин: Почему на самом деле так стремительно дорожает голубое топливо?

Общество 7 часов назад

Лишь 20% москвичей поддерживают введение QR-кодов. 60% – против

Общество 7 часов назад

В столичный регион пришли дожди, пока без похолодания

Общество 10 часов назад

Гламурная езда. Про Собчак все понятно, а как другие звезды ведут себя при ДТП?

Общество 14 часов назад

Ракета в хохломе, невзвешенные депутаты, возвращение QR: новости к вечеру 12 октября

Общество 14 часов назад

Санитарный «спецназ» в Казани столкнулся с протестами местных активистов

Общество 16 часов назад

Магомед Толбоев: «Это не дагестанцы. Придурки они, шакалы, гиены!»

Общество 17 часов назад

Финалистка конкурса «Умники и умницы» задержана за угрозу прийти в вуз с оружием

Политика 18 часов назад

«Чиновники соскучились по семьям»: Россия предложила США снять все взаимные ограничении в отношении дипломатов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика