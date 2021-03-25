Столичный главк МВД потребовал заключить под арест ректора и профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, который ранее был задержан, несмотря на проблемы со здоровьем. Он проходит по делу обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство ГУ МВД России по Москве об избрании в отношении подозреваемого Сергея Зуева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», — пояснили ТАСС в пресс-службе суда.

Зуеву также инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупных размерах, связанном с реализацией неких исследований, оплаченных из госбюджета ведомством г-жи Раковой.

Ранее в защиту г-на Зуева выступил член экспертного совета при правительстве Петр Щедровицкий. Он отметил, что ректора «Шанинки» с «давлением за 200» забрали в СИЗО прямо из больницы и допрашивали в таком состоянии 30 часов.

«Для меня очевидно, что перед исполнителями поставлена конкретная задача — любыми способами "устранить" неугодного человека. Является ли таким человеком сам Сергей Эдуардович, или кто-то другой — мы, безусловно, очень скоро узнаем», — заявил он в своем Facebook.

Дочь Зуева, как ранее писал «Собеседник», вышла на улицу с одиночным пикетом в защиту отца, несмотря на то, что находится на девятом месяце беременности.

Поддержку г-ну Зуеву в своих соцсетях выразил и профессор «Шанинки», социолог Григорий Юдин: «Я надеюсь, что Сергей завтра отправится домой, чтобы поправить здоровье и вернуться в строй. Лично я приду к Тверскому суду в 15 или чуть позже, чтобы встретить его, сказать спасибо и пожелать доброго здоровья», — сообщил он.