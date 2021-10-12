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Главное к 13 октября: Спортклубы против QR-кодов, дело на Тихановскую, блокировка «Мужского государства»

Пикет беременной дочери ректора «Шанинки», спортзалы просят не вводить QR, отказ от зарубежных лекарств в ЕС. Главное к утру среды

Фото: Global Look Press

Ассоциация операторов фитнес-индустрии попросила власти вместо QR-кодов применять в отрасли другие формы ограничений. Уже 13 регионов ввели или объявили о скором введении этой меры при посещении спортзалов. В союзе предлагают вместо этого уменьшать загрузку помещений или уменьшать длительность программ. По данным организации, при введении QR-кодов уходит до 90% клиентов, а возвращаются потом лишь около 30% — вести бизнес в таких условиях становится невыгодно. Как передает ТАСС, в ассоциации даже предлагают привить всех сотрудников и открыть на территории фитнес-клубов пункты вакцинации, лишь бы избежать этой ограничительной меры.

Верховный суд отказался рассматривать жалобу на приговор историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву. Об этом сообщает «Интерфакс». Ему по-прежнему грозит 13 лет колонии строгого режима.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против непризнанного президента страны Светланы Тихановской и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко. Их обвиняют в сговоре и создании «псевдоорганов государственной власти, управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом». Оба лидера демократической оппозиции находятся за границей.

Беременная дочь задержанного накануне ректора «Шанинки» Сергея Зуева вышла с одиночным пикетом против преследования отца. На плакате, который держала девушка, находящаяся на девятом месяце беременности, было написано «Отпустите Сергея Зуева. Нет надуманным делам». Фото опубликовала журналистка русской службы «Би-би-си» Олеся Герасименко.

Основатель радикального движения «Мужское государство» Владислав Поздняков сообщил о блокировке своего Telegram-канала. Ранее стало известно, что канал Позднякова потребовали заблокировать AppStore и Google Play, которые считают, что его содержимое нарушает правила площадок, так как «дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации». Канал Позднякова на YouTube также был заблокирован ранее. До этого Нижегородская прокуратура потребовала признать «Мужское государство» экстремистской организацией.

В Якутии министр образования Михаил Сивцев оставил свой пост после скандала с попыткой увольнения ректора Малой академии наук республики Василия Павлова, который отказался подписать документ о передаче здания его вуза под нужды ковидного госпиталя. Увольнение ректора было отменено после вмешательства губернатора, который также поручил сделать Сивцеву выговор за этот инцидент. Утверждается, что Сивцев ушел по собственному желанию.

На встрече министров здравоохранения стран ЕС обсуждалась тема запрета продаж лекарств и их компонентов, произведенных вне стран Евросоюза, пишет латвийский портал bb.lv. В частности, речь идет о Беларуси, Китае и России. Объясняется, что такое решение необходимо для снижения зависимости системы здравоохранения ЕС от других стран.

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