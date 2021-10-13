Лишь 20% москвичей поддерживают введение QR-кодов. 60% – против

Исследование Superjob показало, что большинство жителей Москвы выступает против возобновления в столице действия системы QR-кодов для посещения учреждений культуры и спорта. О том, что такие переговоры ведутся, накануне сообщал близкий к мэрии собеседник РБК.

Поддерживает идею введения системы QR-кодов лишь один из пяти опрошенных (20%) — они уверены, что избежать этого в условиях текущего уровня эпидемиологической угрозы нельзя. Однако трое из пяти москвичей (59%) выступают против возобновления ограничений, связанных с QR-кодами.

2% поддерживают QR-коды для заведений культуры, но не для учреждений спорта, либо наоборот.

При этом чаще всего инициативу поддерживают привитые жители столицы — среди них одобряют меру 42%. Среди тех, кто только собирается вакцинироваться — 24%. Нежелающие прививаться поддерживают эту меру лишь в 5% случаев.