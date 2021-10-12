По делу замминистра просвещения Раковой задержали ректора Шанинки Сергея Зуева

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на свои источники.

По информации одного из собеседников издания, Зуева задержали для избрания ему меры пресечения.

В пресс-службе вуза отказались комментировать эту информацию и заявили, что сотрудничают со следствием.

О том, что с Сергеем Зуевым проводятся следственные действия по делу бывшего замминистра просвещения Раковой, сообщает также ТАСС.

*«Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента