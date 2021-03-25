Более 300 научных деятелей попросили генпрокурора Краснова не помещать ректора «Шанинки» в СИЗО

На сайте газеты «Троицкий вариант» опубликовано открытое письмо деятелей науки к генеральному прокурору Игорю Краснову в связи с предстоящим судом по изменению меры пресечения для ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Напомним, что ранее Сергей Зуев был отправлен под домашний арест по «делу Раковой» вокруг нацпроекта «Образование». Ему инкриминируют присвоение средств в рамках проекта «Учитель года». На фоне коррупционного скандала 20 октября ректор был госпитализирован с инфарктом миокарда.

Академическое сообщество расценивает домашний арест для Зуева как излишнюю меру, но прокуратура вышла с апелляционным представлением на решение Тверского суда и требует взять Зуева под стражу.

«Многочисленные поручители Сергея Эдуардовича Зуева, так же, как и мы, убеждены в его безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности, что не позволяет верить в его причастность к какому бы то ни было хищению. Но даже если не учитывать содержательную сторону вопроса, столь явное игнорирование прокуратурой обстоятельств, в которых Сергей Эдуардович сейчас находится, вызывает тревогу за его жизнь и естественное возмущение чрезмерным профессиональным рвением прокуратуры»

, – говорится в открытом письме.

Авторы уточняют, что ректору 67 лет и у него гипертоническая болезнь III стадии, исключающая заключение под стражу.

Одной из подписантов открытого письма оказалась политолог Екатерина Шульман. Этот документ он прокомментировала в своём телеграм-канале:

«Отрадно видеть, как все уже более-менее догадались, в чем особый моральный статус и влияние коллективных обращений, преодолев детское представление о том, что это нечто "бесполезное" или "челобитное". Смысл их как раз в поимённости и публичности: люди, которым есть, что терять, открыто солидаризуются с тем, кого преследует государство».