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Ректору «Шанинки» делают операцию на сердце. Прокуроры требовали отправить его в СИЗО

Вчера Сергея Зуева госпитализировали. Его арестовывали в больнице и допрашивали 30 часов, несмотря на проблемы с давлением

Фото: АГН "Москва"

Сергей Зуев

Адвокат обвиняемого в мошенничестве по делу экс-министра Марины Раковой ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева сообщил, что его подзащитному проводят срочную операцию на сердце. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

— До этого его доставили на скорой в реанимацию. После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату, — пояснил ТАСС его защитник Сергей Севрук. 

Накануне стало известно, то ректор «Шанинки» был госпитализирован в связи с состоянием здоровья.

Сергей Зуев сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве с якобы непроведёнными вузом исследованиями, которые заказывало Минпросвещения с подачи бывшей замглавы ведомства Марины Раковой. Несмотря на требование следствия заключить Зуева под стражу, суд счёл такую меру пресечения избыточной — профессора МВШСЭН задержали прямо в больнице и 30 часов допрашивали, несмотря на серьёзные проблемы с давлением.

Два дня назад прокуратура обжаловала решение суда, потребовав отправить арестованного ректора в СИЗО.

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