Поклонскую – в дипломатическую ссылку, ректора «Шанинки» – под домашний арест: новости к окончанию 13 октября

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву назначили домашний арест до 7 декабря, хотя следствие просило о помещении в СИЗО. Напомним, профессор был задержан 12 октября по «делу Раковой» – бывшей замминистра просвещения. Разбирательство ведётся по коррупционным статьям. Зуеву инкриминируют присвоение 21 миллиона рублей по проекту «Учитель года». В основание обвинения легла экспертиза Российской академии образования, которую возглавляет экс-министр образования (при правительстве Медведева) Ольга Васильева.

Путин заявил, что демократия и оппозиция в России живы, и многие критикуют власть. В том числе, по его словам, компания «Газпром», которая на 50% принадлежит государству, спонсирует СМИ крайне критично настроенные к действующей власти – это он про радиостанцию «Эхо Москвы».

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству заверили, что получение Нобелевской премии не станет основанием для того, чтобы признать главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова иностранным агентом. При этом уточнили, что она и не даёт никому иммунитета, чтобы не получить такой статус.

В России снова установлен антирекорд по суточному количеству смертей от коронавирусной инфекции – 984 человека.

Валентина Матвиенко намерена внести в Госдуму для рассмотрения законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Также уже внесён проект документа о поправках к статье о побоях в отношении родственников. По действующему законодательству можно бить родственника один раз в год и отделываться лишь административным наказанием, и только на второй раз предусматривается уголовная ответственность. Теперь такого права вольготно колотить родственников без угрозы уголовки могут лишить тех, кто имеет непогашенную судимость.

В Твиттере пользователи посмеялись над ботами, которые комментировали первое заседание обновлённой Госдумы VIII созыва. Выяснилось, что стилистические особенности «защитников власти» остались на уровне Светы из Иваново. Посмеяться можно здесь.

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