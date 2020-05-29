Эдвард Бил - пытался пересесть на пассажирское кресло

1 апреля этого года блогер стал виновником крупной аварии на Садовом кольце. В результате оказались повреждены 5 автомобилей. Женщина, которая находилась в одном из них - консультант Госдумы Мария Артемова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Пытаясь избежать наказания, Бил пересел с водительского сиденья на пассажирское. Позже, общаясь с правоохранителями, блогер валял дурака:

-Вы были за рулем?, - следователь

-Не разбираюсь в этом, - блогер

В июле Эдвард Билл был приговорен к двум годам ограничения свободы. Всем пострадавшим он выплатил более 11 миллионов рублей. После инцидента с Собчак, Бил сжег свое водительское удостоверение. По его словам, для того, чтобы пожизненно лишить себя водительских прав.