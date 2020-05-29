Гламурная езда. Про Собчак все понятно, а как другие звезды ведут себя при ДТП?
Меладзе, Радзинский, Витас и многие другие
Ксения Собчак стала участницей аварии со смертельным исходом, но уехала на такси до приезда полиции и медиков. Так поступали далеко не все.
Константин Меладзе - сам вызвал врачей и милицию
В 2012 году музыкант сбил на украинской трассе 30-летнюю женщину по имени Анна Пищало. Жертва ДТП скончалась. Состава преступления в действиях Константина не нашли. В его пользу сыграл тот факт, что столкновение произошло за 30 метров до пешеходного перехода (на это указывал тормозной след). СМИ отмечали, что после аварии Меладзе не покинул место ДТП, самостоятельно вызвал милицию и скорую помощь.
После трагедии Меладзе по собственной воле перечислил родственникам погибшей около 30 тысяч долларов. Кроме того, он ежемесячно переводит деньги на воспитание детей, оставшихся без матери. Точная сумма неизвестна.
Эдвард Бил - пытался пересесть на пассажирское кресло
1 апреля этого года блогер стал виновником крупной аварии на Садовом кольце. В результате оказались повреждены 5 автомобилей. Женщина, которая находилась в одном из них - консультант Госдумы Мария Артемова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Пытаясь избежать наказания, Бил пересел с водительского сиденья на пассажирское. Позже, общаясь с правоохранителями, блогер валял дурака:
-Вы были за рулем?, - следователь
-Не разбираюсь в этом, - блогер
В июле Эдвард Билл был приговорен к двум годам ограничения свободы. Всем пострадавшим он выплатил более 11 миллионов рублей. После инцидента с Собчак, Бил сжег свое водительское удостоверение. По его словам, для того, чтобы пожизненно лишить себя водительских прав.
Михаил Ефремов - хотел перехитрить суд
Пьяный актер за рулем джипа выехал на “встречку” и врезался в курьерский фургон. Жертвой ДТП оказался 57-летний доставщик морепродуктов Сергей Захаров - он скончался в больнице. Поначалу Ефремов полностью раскаялся, однако потом резко изменил показания. Спустя два с половиной месяца, Ефремов заявил на суде, что в день аварии был пьян, что всё произошедшее вечером не помнит и потому считает признание вины своей ошибкой. Сторона защиты даже нашла трех свидетелей, которые "видели" актера на пассажирском сидении. Спустя три дня Ефремов снова признал себя виновным. В результате неадекватной стратегии защиты под руководством адвоката Эльмана Пашаева, актер получил серьезное наказание - 8 лет лишения свободы (позже срок сократили на полгода).
Родственникам жертвы Ефремов заплатил 3 миллиона рублей.
Эдвард Радзинский - смог перехитрить суд
Авария в Истринском районе Подмосковья, виновником которой стал историк, была не менее обсуждаема, чем ДТП Михаила Ефремова 9 лет спустя. Автомобиль Volvo XC90 под управлением Радзинского выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате ДТП погибла 24-летняя девушка. Очевидцы отмечали, что писатель вел себя адекватно и не пытался уйти от ответственности, хотя ему грозило лишение свободы на срок до 5 лет. Процесс затянулся на годы. В результате Радзинский признал вину и сразу же подал ходатайство о применении амнистии 2013 года в честь 20-летия Конституции. Прошение было удовлетворено, а дело закрыто.
Семье погибшей историк заплатил 2 миллиона рублей.
Витас - размахивал пистолетом и пинал полицейского
В 2013 году певец на своем Infiniti сбил велосипедистку на северо-востоке Москвы. Витас не оказал женщине помощь и попытался скрыться с места происшествия. Когда на место ДТП прибыли полицейские, артист устроил с ними перепалку, угрожал пистолетом (ненастоящим) и даже ударил ногой командира роты ППС. В интернете появилась видеозапись - по ней могло сложиться впечатление, что певец был пьян.
После резонанса Витас пришел в эфир к Андрею Малахову, чтобы принести извинения перед сбитой им женщиной и своими поклонниками. Он сказал, что ненавидит себя за неосторожность. Певцу грозил тюремный срок, но, в результате, он отделался лишением водительских прав на 1,5 года. За пинок полицейского Витас заплатил 100 тысяч рублей.
Николай Дроздов - обаял жертву ДТП
В 2016 году телеведущий, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, задел крылом 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Вместе с очевидцами Дроздов помог ей подняться, усадил ее на скамейку и дождался приезда скорой. При общении с полицейскими он полностью признал свою вину. После ДТП сбитая женщина была госпитализирована, но не стала предъявлять претензий Дроздову. Они несколько раз общались по телефону. Как подчеркивал Николай Николаевич, “довольно любезно”.
Телеведущий пообещал, что будет “во всем помогать” жертве аварии.
Леонид Якубович - полностью оправдан, но винит себя уже 20 лет
В 2001 году мигрант из Киргизии выбежал из автобуса на дорогу и ударился головой о зеркало Hyundai Accent, которым управлял ведущий «Поля чудес». Виновником ДТП признали пешехода - экспертиза показала, что он был пьян. По словам следователей, Якубович был трезв, ехал со скоростью 50 километров в час и пытался затормозить. Всё произошло слишком неожиданно. Было установлено, что в подобной ситуации он не мог избежать аварии. Тем нем менее ведущий не раз признавался журналистам, что все равно испытывает чувство вины.
Дима Билан - сразу же рассказал подписчикам об аварии
Победитель Евровидения стал виновником ДТП в 2018 году. Авария произошла на Ленинском проспекте в Москве. Билан, управляя своим Ford Mustang не смог вовремя затормозить на светофоре и на скорости 40 км/ч врезался в остановившийся Hyundai. Никто не пострадал - в машине Билана сработали подушки безопасности. Певец повел себя образцово - сразу урегулировал материальный вопрос с водителем поврежденного авто и подробно рассказал о всем, что случилось в Instagram. Запись в блоге появилась до того, как история просочилась в СМИ.