Стало известно, кто заступился за Михаила Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил приобщать к делу письмо-обращение артиста Александра Домогарова и еще 45 деятелей культуры. Как сообщает NEWS.ru, одним из подписантов стал народный артист РФ Александр Домогаров. Адвокат также попросил приобщить к рассмотрению и положительную характеристику Ефремова из колонии и справку о состоянии его здоровья.

Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский возразил против приобщения к делу этих документов, заявив, что «ни положительная характеристика, ни письмо коллег не сглаживают вину Ефремова» в смерти курьера Сергея Захарова.

Позже стало известно, что письмо также подписали Константин Хабенский, Олег Меньшиков, Юрий Стоянов, Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян и другие актеры.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Как установила экспертиза, Ефремов в момент аварии был сильно пьян.