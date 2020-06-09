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Стало известно, кто заступился за Михаила Ефремова

46 известных деятелей культуры подписали обращение о смягчении наказания для актера, сбившего насмерть человека

Фото: Instagram

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил приобщать к делу письмо-обращение артиста Александра Домогарова и еще 45 деятелей культуры. Как сообщает NEWS.ru, одним из подписантов стал народный артист РФ Александр Домогаров. Адвокат также попросил приобщить к рассмотрению и положительную характеристику Ефремова из колонии и справку о состоянии его здоровья.

Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский возразил против приобщения к делу этих документов, заявив, что «ни положительная характеристика, ни письмо коллег не сглаживают вину Ефремова» в смерти курьера Сергея Захарова.

Позже стало известно, что письмо также подписали Константин Хабенский, Олег Меньшиков, Юрий Стоянов, Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян и другие актеры.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Как установила экспертиза, Ефремов в момент аварии был сильно пьян.

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