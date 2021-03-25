Пресс-центр МВД сообщил, что следственные действия в отношении Ксении Собчак ещё не закончены. Напомним, сегодня 12 октября она была допрошена в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП в Краснодарском Крае. На прошлой неделе, автомобиль Мерседес "Майбах", в котором Собчак возвращалась с корпоратива, столкнулся с Фольксвагеном после выезда на встречную полосу.

В Сочи должна будет пройти проверка показаний на месте. Кроме этого, состоится очная ставка с водителем "Майбаха" Олегом Цоем.

Необходимость провести очную ставку может означать, что показания Собчак разошлись с показаниями водителя.

Сразу после ДТП Олег Цой заявлял, что решение перестроиться на встречную полосу он принял самостоятельно. Это неоднократно подчеркивала и Ксения Собчак.