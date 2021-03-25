По словам Собчак, в Москве ей пришлось обратиться к врачам

- Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь).

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﻿﻿Напомним, 9 октября на сочинской трассе Mercedes S500, с телеведущей Ксенией Собчак выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В аварии погибли либо один, либо два человека. Речь идет о 35-летней пассажирке Volkswagen. Сама Ксения Собчак серьезно не пострадала и уехала на такси до приезда полиции. За это ее раскритиковали журналисты и блогеры. Автомобиль не принадлежал Ксении - на нем она добиралась в аэропорт из гостиницы, где проводила корпоратив.