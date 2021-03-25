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“Я не спасатель, не врач, не водитель”. Собчак объяснила, почему покинула место смертельного ДТП

Ведущая обвинила в травле людей из Администрации президента

В ночь с воскресения на понедельник Ксения Собчак наконец подробно высказалась о том, что  случилось на сочинской трассе после ДТП. К этому моменту после аварии со смертельным исходом прошло более суток. 

Самое главное из длинного письма Ксении в ее телеграм-канале:

Вторая пассажирка Volkswagen Оксана Садовник - жива

- Сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов  творить такое с его семьей. У неё травма головы , лёгких , бедра, ей удалили селезёнку. Но она слава богу ЖИВА, - пишет Собчак. Она добавила, что окажет помощь пострадавшей и заметила между делом, что у мужа Оксаны Садовник к само Собчак претензий нет.

Собчак считает, что негативная реакция СМИ на ее поступок - политический заказ

- Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (АП или Администрация президента - ред.), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду.

Журналистка пишет, что не стала выходить из машины после аварии из-за шока

- Мы там пришибленно спокойно сидели. В (шоке) от того, чего избежали… Обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку.

Ксения отметила, что все равно ничем не могла бы помочь пострадавшим

- Уехала домой , после того, как мне сказал мой директора, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями.

По словам Собчак, в Москве ей пришлось обратиться к врачам

-  Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь).

Полностью пост можно прочитать здесь.

﻿﻿Напомним, 9 октября на сочинской трассе Mercedes S500, с телеведущей Ксенией Собчак выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В аварии погибли либо один, либо два человека. Речь идет о 35-летней пассажирке Volkswagen. Сама Ксения Собчак серьезно не пострадала и уехала на такси до приезда полиции. За это ее раскритиковали журналисты и блогеры. Автомобиль не принадлежал Ксении - на нем она добиралась в аэропорт из гостиницы, где проводила корпоратив.

СМИ: Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП с двумя погибшими
«Было очень плохо»: Собчак рассказала о смертельной аварии и последствиях
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