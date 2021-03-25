“Я не спасатель, не врач, не водитель”. Собчак объяснила, почему покинула место смертельного ДТП
Ведущая обвинила в травле людей из Администрации президента
В ночь с воскресения на понедельник Ксения Собчак наконец подробно высказалась о том, что случилось на сочинской трассе после ДТП. К этому моменту после аварии со смертельным исходом прошло более суток.
Самое главное из длинного письма Ксении в ее телеграм-канале:
Вторая пассажирка Volkswagen Оксана Садовник - жива
- Сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. У неё травма головы , лёгких , бедра, ей удалили селезёнку. Но она слава богу ЖИВА, - пишет Собчак. Она добавила, что окажет помощь пострадавшей и заметила между делом, что у мужа Оксаны Садовник к само Собчак претензий нет.
Собчак считает, что негативная реакция СМИ на ее поступок - политический заказ
- Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (АП или Администрация президента - ред.), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду.
Журналистка пишет, что не стала выходить из машины после аварии из-за шока
- Мы там пришибленно спокойно сидели. В (шоке) от того, чего избежали… Обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку.
Ксения отметила, что все равно ничем не могла бы помочь пострадавшим
- Уехала домой , после того, как мне сказал мой директора, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями.
По словам Собчак, в Москве ей пришлось обратиться к врачам
- Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь).
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Напомним, 9 октября на сочинской трассе Mercedes S500, с телеведущей Ксенией Собчак выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В аварии погибли либо один, либо два человека. Речь идет о 35-летней пассажирке Volkswagen. Сама Ксения Собчак серьезно не пострадала и уехала на такси до приезда полиции. За это ее раскритиковали журналисты и блогеры. Автомобиль не принадлежал Ксении - на нем она добиралась в аэропорт из гостиницы, где проводила корпоратив.