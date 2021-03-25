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«Было очень плохо»: Собчак рассказала о смертельной аварии и последствиях

Она сейчас дома с сотрясением, но уверяет, что на встречку водитель выехал сам. Она покинула место ДТП лишь узнав, что пострадавшим уже оказывают помощь

Фото: Global Look Press

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала аварию, в которой накануне принял участие автомобиль, взятый ею в аренду вместе с водителем в Сочи. Ранее «Собеседник» писал, что в ДТП погибла, как минимум, одна женщина, а, по неподтверждённой информации — ещё один пассажир автомобиля, в который въехал Mercedes S500 журналистки.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными, — пишет Собчак. — У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину».

Когда ведущая очнулась, ей «было очень плохо».

Она отрицает слухи, якобы просила водителя ехать быстрее, заверяя, что выехать на встречку было его личной инициативой: «Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял». Она также пишет, что может доказать это, так как в момент аварии разговаривала по зуму.

Собчак отрицает намерения куда-то уехать или улететь, а также объяснила, что прежде, чем уехать на другом автомобиле, её команда осведомилась, не нужна ли пострадавшим помощь, но её уже оказывали другие люди.

Сейчас телеведущая находится у себя дома — туда она направилась из Сочи, отказавшись от госпитализации, потому что «хотела к сыну».

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