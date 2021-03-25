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СМИ: Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП с двумя погибшими

С ведущей все в порядке, она пересела в другое авто и уехала. Погибли пассажиры авто, в которое въехал её мерседес, пошедший на обгон

Фото: Global Look Press

Ксения Собчак

Накануне вечером в Сочи, по направлению к Красной поляне Mercedes S500, с телеведущей Ксенией Собчак выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen, пишет Telegram-канал «Подъем». Данные о ДТП подтверждает и Telegram-канал «Майор и Генерал». Факт ДТП подтверждают правоохранительные органы, а источник «Интерфакса» подтверждает, что сама Ксения Собчак была в машине в момент аварии.

По информации СМИ, в аварии погибли либо один, либо два человека. Речь идет о 35-летней пассажирке Volkswagen и ещё одном пассажире того же авто, который, по данным «Интерфакса», скончался по дороге в больницу. Ещё один пассажир находится в тяжелом состоянии.

Сама Собчак, как сообщается, не пострадала, сразу два СМИ пишут, что она после ДТП пересела в другой автомобиль и уехала. По информации «Подъема», Mercedes S500 ей не принадлежал — телеведущая брала его напрокат вместе с водителем.

Комментариев от самой Собчак не поступало.

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