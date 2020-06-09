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Вчера, в 22:30

Путину предстоит принять решение о помиловании Михаила Ефремова

Сестра актёра намерена обратиться к президенту после неудачной апелляции по решению в деле о смертельном ДТП

Фото: АГН Москва

Актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП, после неудачной для него апелляции в кассационном суде будет просить о помиловании.

Об этом заявила сестра актёра Анастасия Ефремова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«Выстроен абсолютно понятный и единственно возможный план. Сейчас мы решаем, кто будет писать о помиловании — я или Мишка. Мне кажется, что я лучше напишу»

, – заявила Ефремова.

Согласно российскому законодательству, решение о помиловании принимает президент страны. 

Напомним, Михаил Ефремов приговоре к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В июне 2020 года он, будучи в нетрезвом виде, въехал в фургон, водитель которого скончался на следующий день после аварии в НИИ имени Склифосовского. 

Сестра актёра рассказала, что сейчас Ефремов работает с фурнитурой медицинских костюмов для ковид-госпиталей – вставляет замки в молнии.

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