Теперь он не певец-матерщинник Шнур, а импозантный генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Владимирович. Этот канал, созданный ещё при участии Владимира Гусинского на остатках легендарной команды старого НТВ/ТВ6/ТВС, долгие годы вещал для русскоязычной аудитории за рубежом (и с некоторых пор оказался своего рода антиподом пропагандистского Russia Today).

На одном из мероприятий RTVI топ-менеджер Сергей Владимирович ответил на вопросы журналистов. Поучаствовав в серьёзном брифинге, «Собеседник» убедился, что несерьёзный Шнур из Сергея Владимировича, к счастью, не выветрился.

– Сергей, вы сейчас больше придумываете телепрограммы и проекты или в них участвуете?

– Должность продюсера предполагает, конечно, выдумывание, а не участие. Я участвую только в штыковых атаках. Когда не хватает уже силы духа, тогда я поднимаю свою шашку и говорю: «Всё вперёд на амбразуру!»

– Но интерес к вашей персоне со стороны аудитории по-прежнему большой, и наверняка вас пытаются больше склонить к участию в эфире. Вы сопротивляетесь?

– Я могу только сам себя заставить, потому что выше генерального продюсера нет никого. Ну могу. Иногда себя заставляю, а иногда сам себе говорю: «Нет, ни в коем случае не ходи».

– А почему нет?

– Потому что во мне борется артист и продюсер.

– Первой из придуманных вами программ вы называете «Респиратор Бабушкина»…

– Бабушкина я увидел, когда он работал в «Форбсе». Он взял у меня интервью и показался мне перспективным молодым человеком. С ним я стал выдумывать программу, и в итоге получился «Респиратор Бабушкина». Да, это моя идея. С Коневым (молодой политик Дмитрий Конев, приглашённый Шнуровым в телеведущие. – Ред.) то же самое.

– Целевая аудитория канала – это русскоязычные люди, живущие за пределами России…

– Целевая аудитория была в те времена, когда был телевизор. Вот, например, Дзюба – у него какая целевая аудитория? По идее, мужчины, которые смотрят футбол. Но после того замечательного видео его целевая аудитория сильно расширилась. Вот и мы стремимся к тому же.

– Тоже так попробуете?

– Нет-нет, это уже прошло! Второй раз эту спичку не зажжёшь!

– Политическая эмиграция последнего времени как-то влияет на ваш контент?

– Как устроены новости? Когда ты говоришь, что всё плохо, это новость. Когда ты говоришь, что всё хорошо, это не новость. Поэтому, конечно, людям, которые уехали по политическим мотивам, по экономическим мотивам, по семейным обстоятельствам, важно знать, что в России всё плохо, что они не ошиблись в своём выборе, понимаете? Мы им должны напоминать: ребята, не возвращайтесь!

– Кино тоже продюсируете?

– Тут, конечно, мои вкусовые предпочтения. Я ненавижу сериалы. Ни одного не видел. Сериалы съедают жизнь. Получается, ты жизнь не успел прожить: только сериалы и смотрел. А документалка и расследования, которые у нас есть, – это не постановочное. У нас нет артистки в космосе, к счастью.

– А музыка? Интерес к ней сейчас есть?

– Я музыку люблю, только когда мне платят. Во всех остальных случаях если я что-то слушаю и мне за это не платят, я не могу. Не понимаю, зачем. Нет, конечно, музыку слушают люди. В машинах, в клубах. От музыки никуда не деться. Заходишь в ресторан – обязательно дунц-дунц-дунц. Идёшь по улице, мимо проезжает тачка, там поёт какая-нибудь Клава Кока. Нет такого места, где не было бы музыки. Поэтому приходится ездить на охоту на Алтай. И то иногда какие-нибудь гадские шаманы начинают там горловое пение.