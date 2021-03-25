В Москве задержали подростка со страйкбольным оружием. Он вел стрельбу около школы

Пресс-служба ГУ МВД сообщила о задержании несовершеннолетнего в Москве.

Подросток 2006 года рождения открыл стрельбу из страйкбольного оружия около здания школы в столице на улице Фотиевой.

Молодой человек доставлен в территориальный отдел полиции. Там устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает «Интерфакс».

Все сотрудники школы и ученики в это время находились в здании и действовали в соответствии с инструкциями. После задержания по уведомлению силовиков всех отпустили домой.

«В соответствии с инструкциями, администрации школ заперли двери и окна, и организовали продолжение образовательного процесса для детей. Все дети в безопасности, никто не пострадал. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений, детей отпустили по домам», – сообщили в департаменте образования.

Напомним, вчера в городе Владимире задержали ученицу второго курса ВлГУ. В Instagram она написала, что готовится прийти в вуз с оружием и устроить стрельбу.