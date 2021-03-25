Финалистка конкурса «Умники и умницы» задержана за угрозу прийти в вуз с оружием

В городе Владимире силовики задержали студентку второго курса кафедры журналистики ВлГУ. Об этом пишет издание «Томикс» со ссылкой на подтверждение пресс-службы университета.

Девушка решила проверить, следят ли правоохранители за ее соцсетями. Как уточняет DOXA, студентка написала в личном Instagram, что намерена прийти в вуз с оружием и устроить стрельбу.

«Написала от своего имени экстремистский текст и куда-то выложила. Это увидели студенты, началась паника в общежитии, кто-то вообще собирал вещи. Ну и силовики тут же сразу появились. Вот такое “журналистское расследование” решила сделать», – рассказали в пресс-службе ВлГУ.

Известно, что до поступления в университет девушка дошла до финала интеллектуальной игры среди старшеклассников «Умники и умницы», на кафедре у нее были хорошие оценки.