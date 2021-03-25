В России очередной антирекорд: число смертей от ковида уже почти перевалило за тысячу
Число новых случаев коронавируса в РФ близко к максимуму, а по смертям от болезни страна днем за днем ставит новые рекорды
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве сообщает, что за прошедшие сутки в России от болезни скончались 984 человек — это новый абсолютный максимум за всё время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — тогда скончались 973 человека.
При этом прошлогодний антирекорд по числу зараженных за сутки пока не побит: сегодня зарегистрировано лишь 28 717 новых случаев болезни, хотя два дня назад показатель был выше — 29 409 заболевших за день.
В Москве ситуация не ухудшается: умерли от болезни 72 человека, а заразились 4 410 человек за сутки после недавнего пика в шесть тысяч выявленных случаев в сутки. В Петербурге динамика также прежняя: 2 470 зараженных и 65 летальных исходов. Аналогичная картина в Московской области: 1 898 случаев ковида и всего 10 смертей.
Также в лидерах по абсолютному числу зараженных:
- Нижегородская область (668),
- Свердловская область (552),
- Ростовская область (541),
- Воронежская область (647),
- Самарская область (735),
- Пермский край (561),
- Республика Крым (544),
- Республика Башкортостан (662).