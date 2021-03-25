Песков: Проблемой коронавируса в России уже давно занимается лично президент

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже давно самостоятельно занимается борьбой с коронавирусом в России. Он говорит, что главным успехом главы государства в этом направлении является предоставление гражданам возможности вакцинироваться — принуждать их к этому или как-то стимулировать этот процесс Кремль не будет.

«Президент давно взял это [проблему коронавируса] в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе.

И сделано, и об этом можно говорить с уверенностью, сделано главное — для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки», — приводит «КоммерсантЪ» слова пресс-аташе.

При этом долю вакцинированного населения представитель Кремля оценил как «непозволимо маленькую».

Напомним, что в последние пару недель в стране по официальной статистике наблюдается масштабный рост числа заражений и смертности от ковида. Болезнь, согласно статистике Роспотребнадзора, ежедневно уносит жизни более 950 россиян. Сегодня число заражений вплотную приблизилось к антирекорду, установленному в декабре 2020 года, когда массовая вакцинация ещё только началась.