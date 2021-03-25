Россия приблизилась к максимуму по заболеваемости – почти 30 тысяч новых случаев в сутки
В РФ 29 409 человек заболели ковидом и 957 умерли от него за сутки. Год назад при той же заболеваемости смертность была в 1,5 раза ниже без вакцины
Согласно статистике Роспотребнадзора, в России за последний день коронавирусом заболели 29 409 человек, передает оперативный штаб при правительстве. По этому показателю страна почти сравнялась с абсолютным рекордом по заболеваемости, установленным 24 декабря 2020 года. Тогда по официальной статистике число заражений ковидом составило 29 935 человек.
Однако, когда около года назад был установлен абсолютный максимум по заболеваемости, смертность в стране была почти в полтора раза ниже, чем сейчас: 24 декабря 2020 года в России от ковида умерли 635 человек, хотя вакцинация тогда только началась. Сегодня зафиксировано 957 летальных исходов при абсолютном максимуме в 968 смертей в сутки, установленном двумя днями ранее.
В Москве за день 5 002 новых случая инфекции и 71 смерть, в Санкт-Петербурге — 2 931 зараженный и 63 погибших, в Подмосковье — 2 184 положительных результата при 10 смертях.
Более 700 случаев ковида зарегистрировано в Самарской области (705).
В антилидерах по числу заболевших в сутки также:
- Нижегородская область (658),
- Свердловская область (656),
- Ростовская область (540),
- Воронежская область (633),
- Пермский край (549),
- Республика Крым (526),
- Республика Башкортостан (610).