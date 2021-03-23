В Сети высмеяли убогость ботов, комментирующих первое заседание Госдумы
Со времён Светы из Иванова аргументы сетевых сторонников власти стилистически нисколько не изменились
В соцсетях обратили внимание на YouTube-трансляцию первого заседания обновлённой Госдумы. В колонке с комментариями пользователи увидели поток комментариев в стилистике, характерной для фейковых бот-аккаунтов.
Наплыв подобных сообщений отмечался еще в предвыборный период. В соцсетях одобряющие действующую власть комментарии иногда появлялись невпопад, ошибочно определяя какие-либо из публикаций как релевантные по их запросу.
Пользователи отметили убогость публикуемых сообщений. Кроме того, что все они в креативном смысле низкопробные, их стилистика абсолютно идентичная вплоть до пунктуационных особенностей.
«Люди, которые хотят заблокировать ютуб, закупили за бюджетные деньги ботов для трансляции, которую смотрят 500 человек. классное начало работы новой Госдумы», – иронизирует в Твиттере журналистка под ником «фарида».
На ботов обратил внимание и сторонник оппозиционера Алексея Навального Руслан Шаведдинов:
На трансляцию первого заседания новой Думы они закупили ботов🤦♂️ pic.twitter.com/QFFqBqMn93— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) October 12, 2021
«А все помнят как в СССР уровень поддержки гражданами КПСС был под 100%? Надеюсь команда ботов также им заменит нас, граждан. Граждане в тирании не нужны. Достаточно мёртвых душ - ботов», – заключает в Твиттере пользователь Ruslan Nich.