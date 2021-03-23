В соцсетях обратили внимание на YouTube-трансляцию первого заседания обновлённой Госдумы. В колонке с комментариями пользователи увидели поток комментариев в стилистике, характерной для фейковых бот-аккаунтов.

Наплыв подобных сообщений отмечался еще в предвыборный период. В соцсетях одобряющие действующую власть комментарии иногда появлялись невпопад, ошибочно определяя какие-либо из публикаций как релевантные по их запросу.

Пользователи отметили убогость публикуемых сообщений. Кроме того, что все они в креативном смысле низкопробные, их стилистика абсолютно идентичная вплоть до пунктуационных особенностей.