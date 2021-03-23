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В Сети высмеяли убогость ботов, комментирующих первое заседание Госдумы

Со времён Светы из Иванова аргументы сетевых сторонников власти стилистически нисколько не изменились

Фото: АГН Москва, скриншот Twitter @unwantedagent

В соцсетях обратили внимание на YouTube-трансляцию первого заседания обновлённой Госдумы. В колонке с комментариями пользователи увидели поток комментариев в стилистике, характерной для фейковых бот-аккаунтов. 

Наплыв подобных сообщений отмечался еще в предвыборный период. В соцсетях одобряющие действующую власть комментарии иногда появлялись невпопад, ошибочно определяя какие-либо из публикаций как релевантные по их запросу.

Пользователи отметили убогость публикуемых сообщений. Кроме того, что все они в креативном смысле низкопробные, их стилистика абсолютно идентичная вплоть до пунктуационных особенностей.

Фото: Twitter-аккаунт @faridos24

«Люди, которые хотят заблокировать ютуб, закупили за бюджетные деньги ботов для трансляции, которую смотрят 500 человек. классное начало работы новой Госдумы», – иронизирует в Твиттере журналистка под ником «фарида». 

На ботов обратил внимание и сторонник оппозиционера Алексея Навального Руслан Шаведдинов:

«А все помнят как в СССР уровень поддержки гражданами КПСС был под 100%? Надеюсь команда ботов также им заменит нас, граждан. Граждане в тирании не нужны. Достаточно мёртвых душ - ботов», – заключает в Твиттере пользователь Ruslan Nich.

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