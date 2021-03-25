Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате
Сторонники решений властей продолжили защищать QR-коды в не самом подходящем для этого месте
Sobesednik.ru сегодня опубликовал новость о вендинговом автомате в Сергиевом Посаде, который в течение недели будут бесплатно раздавать горожанам яблоки.
Заметка была опубликована в том числе в паблике нашего издания в соцсети «ВКонтакте». В тексте сообщения было такое предложение: «Для того, чтобы забрать пакет с фруктами, нужно позвонить по указанному на автомате номеру и получить код для открытия одной из ячеек».
Видимо, боты, нацеленные на критику QR-кодов россиянами, автоматически расценили публикацию как релевантную по их запросу и выступили с ответной критикой.
Под постом во «ВКонтакте» в течение часа появились три комментария следующего содержания:
«Пускать людей в общественные только по кодам надо, иначе заболеваемость будет только расти»;
«Система QR-кодов это очень технологичное решение для борьбы с распространением коронавируса, наши власти не отстают от прогресса, и это похвально»;
«Власти ввели куар-коды из-за роста числа заболевших. Как только рост заболевших остановился куаркоды убрали. Че ноете?».
Все комментарии были написаны с трех разных аккаунтов, два из которых были без аватаров, а на юзерпике третьего изображены женские ноги.