Сегодня, в 19:01

Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Сторонники решений властей продолжили защищать QR-коды в не самом подходящем для этого месте

Фото: скриншот

Sobesednik.ru сегодня опубликовал новость о вендинговом автомате в Сергиевом Посаде, который в течение недели будут бесплатно раздавать горожанам яблоки.

Заметка была опубликована в том числе в паблике нашего издания в соцсети «ВКонтакте». В тексте сообщения было такое предложение: «Для того, чтобы забрать пакет с фруктами, нужно позвонить по указанному на автомате номеру и получить код для открытия одной из ячеек».

Видимо, боты, нацеленные на критику QR-кодов россиянами, автоматически расценили публикацию как релевантную по их запросу и выступили с ответной критикой.

Под постом во «ВКонтакте» в течение часа появились три комментария следующего содержания:

«Пускать людей в общественные только по кодам надо, иначе заболеваемость будет только расти»;
«Система QR-кодов это очень технологичное решение для борьбы с распространением коронавируса, наши власти не отстают от прогресса, и это похвально»;
«Власти ввели куар-коды из-за роста числа заболевших. Как только рост заболевших остановился куаркоды убрали. Че ноете?».

Все комментарии были написаны с трех разных аккаунтов, два из которых были без аватаров, а на юзерпике третьего изображены женские ноги.

Теги: #соцсети

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 23 минуты назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 40 минут назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 1 час назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Общество 1 час назад

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Общество 1 час назад

"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Общество 1 час назад

"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Политика 2 часа назад

Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Общество 3 часа назад

Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Политика 3 часа назад

Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Общество 3 часа назад

Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

Общество 3 часа назад

В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

Политика 4 часа назад

Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Общество 4 часа назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 4 часа назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 4 часа назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 5 часов назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 5 часов назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика