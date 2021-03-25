Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Sobesednik.ru сегодня опубликовал новость о вендинговом автомате в Сергиевом Посаде, который в течение недели будут бесплатно раздавать горожанам яблоки.

Заметка была опубликована в том числе в паблике нашего издания в соцсети «ВКонтакте». В тексте сообщения было такое предложение: «Для того, чтобы забрать пакет с фруктами, нужно позвонить по указанному на автомате номеру и получить код для открытия одной из ячеек».

Видимо, боты, нацеленные на критику QR-кодов россиянами, автоматически расценили публикацию как релевантную по их запросу и выступили с ответной критикой.

Под постом во «ВКонтакте» в течение часа появились три комментария следующего содержания:

«Пускать людей в общественные только по кодам надо, иначе заболеваемость будет только расти»;

«Система QR-кодов это очень технологичное решение для борьбы с распространением коронавируса, наши власти не отстают от прогресса, и это похвально»;

«Власти ввели куар-коды из-за роста числа заболевших. Как только рост заболевших остановился куаркоды убрали. Че ноете?».

Все комментарии были написаны с трех разных аккаунтов, два из которых были без аватаров, а на юзерпике третьего изображены женские ноги.