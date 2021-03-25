В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

В подмосковном городе Сергиевом Посаде местный предприниматель решил использовать один из своих вендинговых автоматов в благотворительных целях.

В течение недели горожане бесплатно смогут забрать из вендингового автомата один пакет с яблоками. Для этого нужно позвонить по указанному на автомате номеру и получить уникальной код для открытия ячейки с пакетом сезонных фруктов.