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В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

С одного мобильного номера можно будет получить один код для получения пакета с сезонными фруктами

Фото: предоставлено вендинговой компанией

В подмосковном городе Сергиевом Посаде местный предприниматель решил использовать один из своих вендинговых автоматов в благотворительных целях.

В течение недели горожане бесплатно смогут забрать из вендингового автомата один пакет с яблоками. Для этого нужно позвонить по указанному на автомате номеру и получить уникальной код для открытия ячейки с пакетом сезонных фруктов.

Автоматы установлены около здания Администрации города, в пешеходной зоне «Дорога к Храму». После окончания акции вендинг начнет вновь торговать игрушками, незамерзающей жидкостью и снеками. 

Теги: #Яблоко

Рубрика: Общество

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