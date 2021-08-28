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Овощи будут дешеветь до октября, но за полгода цены на продукты обогнали инфляцию дважды

Росстат отмечает сезонное удешевление овощей

Фото: скриншот с видео в Twitter

Росстат сообщает о постепенном снижении цен на морковь, картофель, лук. Вторую неделю продолжает дешеветь белокочанная капуста, передает «Российская газета».

В среднем плодоовощная продукция подешевела на 1,7%. Морковь подешевела на 7,51%.

При этом с 17 по 23 августа на 0,8% выросли цены на шоколадные конфеты, и на 0,5% – цены на печенье. На 0,4% снизилась цена замороженной рыбы.

Профессор кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов прогнозирует, что цены на плодоовощную продукцию будут традиционно снижать до октября, в период сбора урожая.

«С начала ноября начнется следующий цикл роста цен, который может стабилизироваться к середине декабря»

, – прогнозирует профессор в комментарии ИА Regnum.

За весну и лето 2021 года рост цен на социально значимые продукты в России обогнал инфляцию в более чем два раза, отмечает «Экспресс газета». Сильнее всего при этом подорожали картофель, капуста и морковь.

Происходит это в первую очередь из-за издержек производителей. Рост цен на бензин и дизтопливо увеличил логистические затраты. Свой эффект оказало падение рубля. К тому же, у некоторых оптовых закупщиков наценка составляет от 50 до 150% от закупочной цены.

Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ уверен, что цены продолжат расти и дальше, хотя до выборов их и будут пытаться сдерживать.

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