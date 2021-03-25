Обвиняемого в хищении миллионов ректора Шанинки Сергея Зуева увезли в больницу

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка» Сергея Зуева, который находится под домашним арестом по делу о присвоении 21 миллиона рублей, увезли в больницу с гипертоническим кризисом. Об этом сообщила его жена Елизавета Фокина в Facebook.

«Серёжу сегодня ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом, пока все, что могу сказать», – написала она.

Сергея Зуева задержали 12 октября по делу против экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Позже ему назначили домашний арест до 7 декабря. Зуеву инкриминируют присвоение 21 миллиона рублей по проекту «Учитель года». В основание обвинения легла экспертиза Российской академии образования, которую возглавляет экс-министр образования (при правительстве Медведева) Ольга Васильева.