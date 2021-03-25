Задержанная экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия

Обвиняемая в крупном мошенничестве и задержанная вчера экс-заместитель министра просвещения России Марина Ракова заявила, что сама пришла к следователям и не скрывалась от них. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили ее в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Ракова не признает вину. Сведения о том, что она скрывалась от следствия, она назвала враньем и утверждает, что явилась к следователям сама», – рассказали в комиссии.

Накануне МВД сообщило о задержании Марины Раковой, которая была объявлена в федеральный розыск после того как скрылась от следствия после проведенного у неё дома обыска. Следователи полагают, что она стоит за мошенничеством в особо крупном размере – ущерб государству оценивают в 50 миллионов рублей.