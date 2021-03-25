Находившуюся в бегах вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании бывшей замглавы Минпросвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

Как говорится в телеграм-канале МВД-медиа, сейчас с ней проводят следственные действия, она находится в ГСУ МВД России по Москве.

Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск после того, как скрылась от следствия после проведенного у неё дома обыска. Следователи полагают, что она стоит за мошенничеством в особо крупном размере – ущерб государству оценивают в 50 миллионов рублей.