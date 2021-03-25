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МВД проверяет «Шанинку» по делу о мошенничестве экс-чиновницы Минпросвета

Полиция пришла в один из самых статусных коммерческих вузов Москвы из-за дела о мошенничестве против бывшей замминистра

Фото: Скриншот

Марина Ракова

Правоохранительные органы проводят проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как «Шанинка», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Это связано с возбужденным делом против бывшего замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которую подозревают в мошенничестве на 150 миллионов рублей.

Как отметили в «Шанинке», полиции «оказывается всестороннее содействие». Проверка связана с контрактами с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на исследовательскую деятельность.

Источник «Интерфакса» сообщает, что, по мнению следствия, будучи замглавы Минпросвещения,Ракова «пролоббировала» государственные контракты с Фондом, который, в свою очередь, привлек «Шанинку» в качестве субподрядчика. При этом средства перечислялись не вузу, а некой компании «Учитель будущего».

Источник РИА Новости утверждает, что отчеты, составленные по проведенным «Шанинкой» исследованиям, якобы содержали элементы фальсификата, их приняли якобы необоснованно, а соответственно, не должны были и выплачивать деньги за работу.

Ранее Сбербанк уточнял, что вменяемые Раковой деяния не имеют никакого отношения к её работе в банке.

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