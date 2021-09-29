Главное к 30 сентября: Инфляция больше 7%, ЛГБТ и чайлд-фри – экстремизм, ВИЧ в России

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России достигла 7,26%, пишет The Bell. Таким образом, всего за неделю она выросла на 0,3% с 6,96%. Напомним, что в августе, по данным ЦБ, годовая инфляция составляла 6,7%.

При неизменных ценах на бензин и дизельное топливо подорожали почти все продукты питания: продовольственная инфляция год к году сейчас составляет 9,4%.

Ликвидированные структуры оппозиционного политика ​​Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан больше не являются «иностранными агентами», пояснили ТАСС в Минюсте. При этом обе организации остаются экстремистскими и запрещенными в России. Решение об удалении из реестра «иноагентов» связано с ликвидацией организаций.

В ходе заседания под председательством помощника президента Владимира Мединского было решено, что правоохранительные органы не должны наказывать за демонстрацию изображений нацистов в культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских целях: «нормы не должны распространяться на произведения, созданные» в этих жанрах, говорится в сообщении.

Глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов призвал власти признать экстремизмом ЛГБТ, радикальный феминизм (про что именно идет речь, не понятно — ред.) и чайлд-фри (когда люди не хотят заводить детей, — ред.).

«Их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — объяснил эксперт.

YouTube начнет бороться с фейками обо всех вакцинах, а не только о ковидных, следует из новой политики видеохостинга. Удаляться будут все ролики, содержащие дезинформацию об одобренных в мире вакцинах.

В Минздраве Финляндии пояснили, что для привитых «Спутником V» не будут открывать границы не потому что действие вакцины ставится под сомнение, а из-за отсутствия должного контроля за производством и качеством препарата, передает «Фонтанка».

В России масштабы распространения ВИЧ-инфекции в 10 раз выше, чем в Евросоюзе. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник центра Роспотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная. Речь идет о доле зараженных на 100 тысяч населения.

«Инфекция вышла из уязвимых групп населения в общую популяцию», — признают в ведомстве.

До 70% случаев заражения происходят при гетеросексуальном контакте. Ещё порядка 30% касается употребления наркотиков и всего лишь 3% связаны с однополыми связями. Только за прошлый год в России выявлено 60 тысяч новых случаев ВИЧ.

У экс-замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой прошли обыски. Её подозревают в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 150 млн рублей ещё во времена работы в Минпросвещения.

В МОК сообщили, что иностранные болельщики не смогут посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Из-за пандемии не будет зарубежных болельщиков и на Паралимпийских играх.

Роскомнадзор сообщил, что планирует составить на Facebook протокол о повторном неудалении запрещенной информации. Согласно принятому в этом году законодательству, за это суд сможет оштрафовать соцсеть на сумму до десятой части всей годовой выручки компании, пишут «Ведомости».