Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:06

Главное к 30 сентября: Инфляция больше 7%, ЛГБТ и чайлд-фри – экстремизм, ВИЧ в России

ВИЧ в России в 10 раз больше, чем в Европе, цены на еду выросли на 9,4%, нежелание иметь детей возводят в экстремизм. Главное к утру четверга

Фото: Global Look Press

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России достигла 7,26%, пишет The Bell. Таким образом, всего за неделю она выросла на 0,3% с 6,96%. Напомним, что в августе, по данным ЦБ, годовая инфляция составляла 6,7%.

При неизменных ценах на бензин и дизельное топливо подорожали почти все продукты питания: продовольственная инфляция год к году сейчас составляет 9,4%.

Ликвидированные структуры оппозиционного политика ​​Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан больше не являются «иностранными агентами», пояснили ТАСС в Минюсте. При этом обе организации остаются экстремистскими и запрещенными в России. Решение об удалении из реестра «иноагентов» связано с ликвидацией организаций.

В ходе заседания под председательством помощника президента Владимира Мединского было решено, что правоохранительные органы не должны наказывать за демонстрацию изображений нацистов в культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских целях: «нормы не должны распространяться на произведения, созданные» в этих жанрах, говорится в сообщении.

Глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов призвал власти признать экстремизмом ЛГБТ, радикальный феминизм (про что именно идет речь, не понятно — ред.) и чайлд-фри (когда люди не хотят заводить детей, — ред.).

«Их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — объяснил эксперт.

YouTube начнет бороться с фейками обо всех вакцинах, а не только о ковидных, следует из новой политики видеохостинга. Удаляться будут все ролики, содержащие дезинформацию об одобренных в мире вакцинах.

В Минздраве Финляндии пояснили, что для привитых «Спутником V» не будут открывать границы не потому что действие вакцины ставится под сомнение, а из-за отсутствия должного контроля за производством и качеством препарата, передает «Фонтанка».

В России масштабы распространения ВИЧ-инфекции в 10 раз выше, чем в Евросоюзе. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник центра Роспотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная. Речь идет о доле зараженных на 100 тысяч населения. 

«Инфекция вышла из уязвимых групп населения в общую популяцию», — признают в ведомстве. 

До 70% случаев заражения происходят при гетеросексуальном контакте. Ещё порядка 30% касается употребления наркотиков и всего лишь 3% связаны с однополыми связями. Только за прошлый год в России выявлено 60 тысяч новых случаев ВИЧ.

У экс-замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой прошли обыски. Её подозревают в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 150 млн рублей ещё во времена работы в Минпросвещения.

В МОК сообщили, что иностранные болельщики не смогут посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Из-за пандемии не будет зарубежных болельщиков и на Паралимпийских играх.

Роскомнадзор сообщил, что планирует составить на Facebook протокол о повторном неудалении запрещенной информации. Согласно принятому в этом году законодательству, за это суд сможет оштрафовать соцсеть на сумму до десятой части всей годовой выручки компании, пишут «Ведомости».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Политика 19 часов назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 неделю назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Здоровье и дом 9 минут назад

Белые грибы замедляют старение, вешенки борются с инфекциями

Общество 14 минут назад

В Испании извинились за социальную рекламу в виде меню с «русскими девственницами»

Общество 1 час назад

«Православненько»: Батюшка поднял продажи аниме-магазина, освятив его

Политика 2 часа назад

Полиция пришла с обыском к родителям шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова

Общество 2 часа назад

В Москве с 1 октября пациенты с ОРВИ будут проходить обязательный тест на антиген к COVID

Происшествия 2 часа назад

В Оренбургской области ищут убийцу трех студенток, тела которых найдены после пожара

Общество 3 часа назад

МВД изменит порядок выезда несовершеннолетних детей за рубеж

Общество 4 часа назад

В СП предлагают выделять из материнского капитала по 20 тысяч на подготовку детей к школе каждый год

Общество 11 часов назад

Гороскоп на 30 сентября – 6 октября

Политика 11 часов назад

Чеченский министр: Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Происшествия 12 часов назад

В аэропорте Внуково иностранец забрался под крышу. Прокуратура начала проверку

Общество 13 часов назад

Эксперты выбирают фаворитов из новых иноагентов, а КПРФ продолжает бунт: новости к вечеру 29 сентября

Общество 14 часов назад

«Доброшрифт» отказался от коллекции одежды с матерным слоганом в поддержку детей с ДЦП

Общество 16 часов назад

33 дела Навального. Как и за что судили самого обвиняемого человека России

Политика 17 часов назад

«ОВД-Инфо», Пётр Верзилов, Сергей Смирнов и ещё 18 физлиц признаны иностранными агентами

Политика 17 часов назад

Санкции, Украина и Афганистан: о чём будет говорить Нуланд, если приедет в Москву

Недвижимость 18 часов назад

Питерский суд наказал магазин «Магнит» за грохот и вибрацию

Политика 18 часов назад

Политолог: «Закон Собянина, Воробьёва и Кадырова» – сигнал всем о несменяемости власти

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика