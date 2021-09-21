Пропали ₽50 млн: Вице-президента Сбербанка доставили на допрос из-за госконтрактов Минпросвещения

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова доставлена в следственный департамент МВД для допроса по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Информатор сообщает, что дело против Раковой возбудили еще 9 августа. Разбирательство касается хищения бюджетных средств, выделенных на госпрограмму «Образование» в 2019 году, когда Ракова работала заместителем главы Минпросвещения.

По версии следствия, сотрудница Минпросвещения лоббировала интересы «Фонда новых форм образования», который после привлек к проекту субподрядчика – Московскую высшую школу социальных и экономических наук, а деньги переводились на счет компании «Учитель будущего».

Обязательства по двум контрактам в этом кейсе так и не были выполнены, а порядка 50 миллионов рублей бесследно исчезли.

В ближайшее время следователи намерены проверить и другие сделки по госконтрактам, которые ранее в Минпросвещения курировала Ракова.

В случае, если вина Марины Раковой будет доказала, ей грозит до десяти лет лишения свободы.