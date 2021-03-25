Прокуратура пришла в «Шанинку» с проверкой. С делом её ректора это не связано

Пресс-служба Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») сообщила о внеплановой проверке их образовательной деятельности, инициированной прокуратурой Москвы. Что могло послужить причиной проверки частного вуза, неизвестно, но, по данным «Шанинки», с делом её ректора Сергея Зуева она не связана.

«Проверяют образовательную деятельность. С уголовными делами против Сергея Зуева и Кристины Крючковой эти проверки, насколько нам известно, не связаны. Причина, по которой проводятся проверки, нам не известна», — пояснили в вузе русской службе «Би-би-си».

В ходе проверки прокуроры в срочном порядке, сегодня же требуют предоставить отчётность с 2019 года и дать объяснения на все вопросы, возникшие в ходе проверки.

Проверка идёт непосредственно в отношении факультета Свободных искусств и наук, именно по нему силовики запросили документацию.

Напомним, что ранее в связи с уголовным делом бывшей замминистра Марины Раковой о мошенничестве в особо крупных размерах был задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Суд отказался отправлять его в СИЗО, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста, но прокуратура пытается оспорить это решение. Вчера Зуева госпитализировали, сегодня ему делают срочную операцию на сердце.

Когда о деле против Раковой и Зуева стало известно проверку в «Шанинке» в связи с этим делом уже проводило МВД. Тогда пресс-служба университета сообщала, что оказывает полное содействие следствию.