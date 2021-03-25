Екатерина Шульман: дело отправленного под домашний арест ректора «Шанинки» связано с нацпроектом «Образование»

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев отправлен под домашний арест до 7 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Напомним, следствие просило отправить профессора в СИЗО.

Руководитель вуза был задержан в Москве вчера по коррупционному «делу Раковой», экс-замминистра просвещения. Зуева подозревают в присвоении средств проекта «Учитель года». Предполагаемая сумма ущерба – 21 миллион рублей.

В день задержания вечером на пикет против ареста ректора выходила его дочь на девятом месяце беременности.

Политолог Екатерина Шульман в эфире «Дождя» (признан Минюстом СМИ – иностранным агентом) заявила, что пока не видит в ситуации с Сергеем Зуевым мотива покушения на просвещение. По её словам, материалы дела больше указывают на внутриведомственные разборки:

– Сегодня стали вылезать факты, которые некоторый свет бросают на происходящее. Это документы из дела. В частности, эта самая экспертиза, которая, видимо, легла в основу обвинения против Марины Раковой. То, что эта экспертиза исходит из бывшего руководства Минпроса, подтверждает мою первоначальную версию.

Это дело не про «Сбер», это дело не про «Шанинку», хотя «Шанинка» может очень сильно здесь пострадать, это абсолютно не исключено. Но это дело про деньги нацпроекта «Образование», Министерство просвещения и какие-то склоки внутри него между различными министрами и заместителями министров, которые сменяли в этой глубоко- и высокоресурсной организации.

Политолог уверена, что «дело Раковой» влечёт за собой «жертвы среди гражданского населения». Шульман отмечает, что деньги, о которых идёт речь, для национальных проектов – это «унизительные суммы».