Ракета в хохломе, невзвешенные депутаты, возвращение QR: новости к вечеру 12 октября

В 7:30 утра скончался бывший представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Он долгое время серьёзно болел и в последние дни находился в крайне тяжёлом состоянии, без сознания.

Ксении Собчак назначена очная ставка с водителем авто, которое попало в смертельное ДТП. Встреча состоится в Сочи. Вызов на очную ставку может означать, что показания телеведущей и основного подозреваемого в деле разошлись. Ранее водитель Олег Цой признался, что решение перестроиться на встречную полосу принял сам.

Получает продолжение история вокруг другого скандального ДТП. Сестра актёра Михаила Ефремова намерена просить президента РФ Владимира Путина о помиловании её брата, который был отправлен на 7,5 лет в колонию из-за смертельной аварии, произошедшей по вине артиста.

В случае, если в Москве число выявляемых за сутки заболевших ковидом вырастет до 7-9 тысяч человек, в город вернутся QR-коды для ресторанов и других заведений общественного питания. Также столичные власти усилят контроль за соблюдением антиковидных норм в ночных клубах. 13 октября с владельцами ночных заведений будет общаться глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

12 октября состоялось первое заседание обновлённой Госдумы. В текущем созыве определён состав из одиннадцати вице-спикеров. Тем временем у здания думы был задержан художник Фёдор Калинин, который пришёл туда с весами. Он хотел взвесить депутатов нового созыва и следить за их весом на протяжении всей работы в парламенте. По легенде, так можно выявлять коррупционеров в отсутствие других способов гражданского контроля.

Росфинмониторинг расчехлил старую идею о досудебной блокировке счетов граждан, которые могут быть причастные к терроризму, экстремизму или организации несанкционированных митингов. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму.

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