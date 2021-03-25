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Художник принес к Госдуме весы, чтобы взвесить депутатов VIII созыва

Так акционист предлагает бороться с коррупцией в нижней палате парламента. Ни одного депутата ему взвесить не удалось

Фото: Instagram Федора Калинина

Акциониста Федора Калинина отпустили из ОВД «Тверское» без составления протокола. Его задержали рядом с Госдумой.

Художник принес к зданию нижней палаты парламента в Москве весы, после чего был задержан сотрудниками полиции «для проверки документов». Об этом Федор Калинин сам пишет в личном телеграм-канале.

Свой перформанс Калинин объясняет так: у граждан РФ мало способов контролировать избранных ими представителей, поскольку все уполномоченные контрольные органы в основном ориентированы на подавление граждан.

Так художник решил обратиться к практике небольшого английского города Хай-Уиком, где в XVII веке решили взвешивать градоначальников.

«Тамошние мэры начали один за другим полнеть за время своей службы, как выяснилось, наживались они деньгами и большими животами. Чтобы ограничить коррупцию, горожанам пришлось начать взвешивать их в начале и в конце срока. Коррупция была побеждена»

, – пишет Калинин.

Художник предложил сделать взвешивание депутатов Госдумы обязательным в течение всего срока их полномочий. «В случае успеха этого антикоррупционного инструмента, предлагаю законодательно закрепить его как общеобязательный для всех выборных должностей в Российской Федерации, в том числе и для Президента РФ», – заявил Федор Калинин.

Ранее Федор Калинин проводил акции с собиранием российского триколора из объявлений реабилитационных центров для наркозависимых. 

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