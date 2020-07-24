Художник собрал флаг России из объявлений реабцентров для наркозависимых

«Это небрежная попытка объединить эту порезанную словно по годам массу в единый исторически субъект, отдаленно напоминающий нам Российскую Федерацию: большую, значительную издалека, но кривую и хрупкую - вблизи», – объясняет художник.

По словам Федора, триколор из брошюр рехаба – это символическое отражение родины, «которую нам пора бы толкнуть на путь преодоления».

В мае в родном городе Кирове Федора Калинина вызывали в отдел по борьбе с экстремизмом. Полицейские хотели обсудить с ним фотовыставку, которую он провел около администрации города.

На вернисаже молодой человек представил документальные фотографии, свидетельствующие о «разрухе» в региональной столице.