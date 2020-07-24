Сахмеев Владимир
Вчера, в 15:41

Художник собрал флаг России из объявлений реабцентров для наркозависимых

Полит-арт появился на стене внутри парка «Музеон» в Москве

Фото: Telegram

Федор Калинин

Художник из Кирова Федор Калинин создал в московском парке «Музеон» коллаж в цветах российского триколора. Работа появилась 12 июня, а сегодня Федор выложил фотографии со стихийной выставки в публичном телеграм-канале.

Триколор сколлажирован из листовок провинциального реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых. В регионах такие учреждения работают чаще всего по «ройзмановскому» типу: людей с аддикцией добровольно или насильно закрывают в рехабах и заставляют заниматься трудом. Часто в центрах ведется «религиозная терапия».

Фото: Tg-канал «Нет, Федя»

«Это небрежная попытка объединить эту порезанную словно по годам массу в единый исторически субъект, отдаленно напоминающий нам Российскую Федерацию: большую, значительную издалека, но кривую и хрупкую - вблизи», – объясняет художник.

По словам Федора, триколор из брошюр рехаба – это символическое отражение родины, «которую нам пора бы толкнуть на путь преодоления».

В мае в родном городе Кирове Федора Калинина вызывали в отдел по борьбе с экстремизмом. Полицейские хотели обсудить с ним фотовыставку, которую он провел около администрации города.

На вернисаже молодой человек представил документальные фотографии, свидетельствующие о «разрухе» в региональной столице.

Рубрика: Культура и ТВ

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