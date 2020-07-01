Художник в Петербурге создал работу из 65 экземпляров Конституции 1993 года

Петербургский уличный художник Loketski опубликовал в своем Instagram работу «Молитва». На металлическом заборе перед храмом он выложил из 65 экземпляров текста Конституции РФ призыв «Спаси и сохрани».

По словам стрит-артиста, все издания содержат старую редакцию основного закона страны, которая была актуальна с 1993 по 2000 годы.

«Я “старовер”. Я верю в старую Конституцию. Верю в то, что власть должна сменяться, а основной закон — исполняться, – пишет Loketski в сопровождающем описании. – Верю, Господи, что тебе глубоко безразлично, прописан ли ты в нем, или нет. Потому что у тебя уже есть для этого священные книги: Тора, Библия, Коран … Конституция – моя священная книга! И всех граждан России. Даже тех, кто не верит ни во что, ни в кого, и никому».

Художник сетует, что и до этого к Конституции в стране не относились с должным уважением.