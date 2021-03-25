Володин рассадил заместителей
Восьмой созыв Госдумы единогласно выбрал 11 вице-спикеров. В их число вошла Анна Кузнецрва, единственная, кто не отказалась от мандата из первой пятерки ЕР
Первыми вице-спикерами стали единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников.
Заместителями спикера стали Александр Бабаков (СРЗП), Алексей Гордеев (ЕР), Владислав Даванков ("Новые люди"), Анна Кузнецова (ЕР), Шолбан Кара-Оол (ЕР), Сергей Неверов (ЕР), Петр Толстой (ЕР), Ирина Яровая (ЕР), Борис Чернышов (ЛДПР).
Обновленный состав замов тут же занял свое место в президиуме.