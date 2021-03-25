«Российской семье пришел конец!» Соцсети в шоке от назначения Милонова зампредом комитета по вопросам семьи и женщин

Депутата от «Единой России» Виталия Милонова избрали на должность заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает ТАСС.

Как отмечается, комитет возглавила депутат от КПРФ, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина, всего в комитете состоит семь членов.

Пользователей социальных сетей остались в шок от такой новости:

«Российской семье пришел конец!»;

«Мне жалко вас, женщины и дети»;

«Ненавидящий женщин Милонов будет курировать вопросы женщин»;

«Милонов опять в Думе? Хотя Джигурда может ему мозги вправил»;

«Я думал это новость из ИА Панорама»;

«Хороший хор и театр можно из них собрать. Нам повезло. Вряд ли какая страна может этим похвастаться»;

«Лучше не знать всего этого ради спасения остатков психического здоровья», – пишут россияне.

Не обошел эту новость и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Они просто каждым назначением говорят: эта Госдума – нелегитимна», – пишет он.