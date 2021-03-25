«Российской семье пришел конец!» Соцсети в шоке от назначения Милонова зампредом комитета по вопросам семьи и женщин
Сегодня депутаты Госдумы восьмого созыва проголосовали за постановление об избрании председателей 32 думских комитетов
Депутата от «Единой России» Виталия Милонова избрали на должность заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает ТАСС.
Как отмечается, комитет возглавила депутат от КПРФ, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина, всего в комитете состоит семь членов.
Пользователей социальных сетей остались в шок от такой новости:
«Российской семье пришел конец!»;
«Мне жалко вас, женщины и дети»;
«Ненавидящий женщин Милонов будет курировать вопросы женщин»;
«Милонов опять в Думе? Хотя Джигурда может ему мозги вправил»;
«Я думал это новость из ИА Панорама»;
«Хороший хор и театр можно из них собрать. Нам повезло. Вряд ли какая страна может этим похвастаться»;
«Лучше не знать всего этого ради спасения остатков психического здоровья», – пишут россияне.
Не обошел эту новость и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
«Они просто каждым назначением говорят: эта Госдума – нелегитимна», – пишет он.