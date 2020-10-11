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Анонсирована трагикомедия, в которой Владимир Меньшов исполнил свою последнюю роль

Премьера сериал «Везет» о жизни чемпиона по мотогонкам на льду, ставшего таксистом, запланирована на ноябрь

Фото: скриншот тизера IVI

Владимир Меньшов

В ноябре на площадке онлайн-кинотеатра IVI стартует сериал-трагикомедия про «трезвого водителя» с Евгением Цыгановым в главной роли.

Картина «Везет» состоит из восьми серий, в каждой из которых таксист знакомится с новыми персонажами. Среди них бизнесмен с намерением совершить самоубийство, бежавшая от сутенера юная девушка, отравленный клофелином дирижер из Египта и другие.

Одну из ролей в фильме сыграл Владимир Меньшов, это были его последние съемки. В июле 2021 года актер скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

В сериале Владимир Меньшов предстал в образе старика на древнем автомобиле «Победа», который в итоге сыграл судьбоносную роль в истории главного героя – бывшего чемпиона по мотогонкам на льду.

Автором сценария фильма выступил Владимир Щегольков, известный зрителю федеральных каналов по экранизации детективов Дарьи Донцовой. Премьера первой серии уже проходила в рамках сериальной программы 32-го кинофестиваля «Кинотавр», сообщается в пресс-релизе ivi.

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