Анонсирована трагикомедия, в которой Владимир Меньшов исполнил свою последнюю роль

В ноябре на площадке онлайн-кинотеатра IVI стартует сериал-трагикомедия про «трезвого водителя» с Евгением Цыгановым в главной роли.

Картина «Везет» состоит из восьми серий, в каждой из которых таксист знакомится с новыми персонажами. Среди них бизнесмен с намерением совершить самоубийство, бежавшая от сутенера юная девушка, отравленный клофелином дирижер из Египта и другие.

Одну из ролей в фильме сыграл Владимир Меньшов, это были его последние съемки. В июле 2021 года актер скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.