Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции
Режиссер скончался на 82-м году жизни
26 июня стало известно, что Меньшов заразился коронавирусом, однако, сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Сегодня его не стало, сообщается на сайте "Мосфильма". Меньшов был членом правления киноконцерна.
"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщения "Мосфильма".
Владимир Меньшов - советский и российский актер и режиссер. Его лучшими фильмами считаются "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Легенда №17", "Розыгрыш", "Соленый пес". Он получил "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".
О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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Рубрика: Культура и ТВ